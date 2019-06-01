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عالم
السبت 01/يونيو/2019 - 12:24 م

إصابة 29 مهاجرا في حريق في مركز إيواء في البوسنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2650544

أصيب 29 مهاجرًا بحروق أو جروح في حريق لم تعرف أسبابه بعد، اندلع السبت في مركز لاستقبال المهاجرين في شمال غرب البوسنة، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس متحدث باسم وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة داخلية مقاطعة بيخاتش (شمال غرب) علي سيليديديتش "تم ابلاغنا باندلاع حريق في مركز استقبال المهاجرين في مبنى لشركة ميرال في فليكا كلادوسا عند الساعة 6،35 (4،35 ت غ). وحتى اللحظة، نحن على علم بإصابة 29 شخصًا لكن نجهل مدى خطورة الإصابات".

ويعاني المصابون من حروق وخدوش، لكن ايضًا بعض الكسور اثر قفز بعض المهاجرين من نوافذ المبنى هربًا من النيران، وفق ما أكد المتحدث.

وأضاف أن المركز كان يضم نحو 500 مهاجر في الأيام الأخيرة.

ولم يُعرف بعد مصدر الحريق، لكن يرجح أن وسائل للتدفئة قد يكون المهاجرون لجؤوا إليها بسبب الطقس الماطر والبارد قد ساهمت بالأمر.

وقال المتحدث "يوجد الكثير من المواد التي تحترق بسهولة، أكياس نوم وبطانيات وثياب وأفرشة".

وهذا الحريق الثاني في أسابيع الذي يندلع في مركز لإيواء المهاجرين.

وقبل ثلاثة أسابيع قضى ثلاث مهاجرين لجؤوا إلى مبنى مهجور جراء حريق تسببت به شمعة كانوا يستخدمونها، كما أكد المسؤولة في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في البوسنة إنديرا كولينوفيتش.

وفي صربيا، قتل مهاجران كانا قد اختبآ في شاحنة لنقل المياه الأسبوع الماضي بعدما نقلا إلى المستشفى في نوفي ساد شمال صربيا.

وبقيت البوسنة بمنأى عن الموجة الكبرى لتدفق المهاجرين بين عامي 2015 و2016، لكنها باتت ممرًا في "طريق البقان" الجديد للعبور إلى أوروبا منذ مطلع 2018.

ويشارك هذا البلد الجبلي حدودًا بآلاف الكيلومترات مع كرواتيا العضو في الاتحاد الأوروبي، وعبره 25 ألف مهاجر في عام 2018، غادر 22 ألفًا منهم أراضيه، بحسب السلطات البوسنية.

وتواصل الدخول غير الشرعي إلى البوسنة في مطلع عام 2019 (2300 شخص في يناير وفبراير)، ويتوزع 3500 مهاجر حاليًا على 8 مراكز إيواء، خصوصًا في منطقة بيخاتش (شمال غرب) الحدودية مع كرواتيا.

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