تأجيل إعادة محاكمة 37 متهمًا بـ"فض اعتصام رابعة" لـ4 يوليو

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة 4 يوليو؛ لتعذر حضور المتهمين.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لـ75 متهمًا من بينهم محمد البتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، كما قضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليًا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.