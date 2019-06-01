"أمهات مصر": نهاية "مسربة" لامتحانات الصف الأول الثانوي

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي جاء متوسط الصعوبة، وذلك في اليوم الأخير لإمتحانات نهاية العام.



وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن إمتحان اللغة الإنجليزية شهد تسريب من قبل بعض الطلاب منذ دخولهم اللجان، حيث تم تداول صور لشاشة التابلت على مواقع التواصل عبارة عن شاشة منقسمة لجزئين، الجزء الأول يتضمن الامتحان على التابلت، والثاني شات على إحدى الجروبات يطلب فيها بعض الطلاب الإجابة على الأسئلة.



وأوضحت عبير، أن هناك شكاوى من صعوبة الجزء الخاص بالقطعة في الإمتحان، بينما كان سهلا للطلاب المتميزين، لافتة إلى أن هناك شكاوى من صعوبة الكتابة على التابلت بالقلم والذي اضطر بعض الطلاب بشراء قلم آخر بديل.



ولفتت عبير النظر إلى أن هناك حالة من الغضب والاستياء بين أغلب الطلاب وأولياء أمورهم الذين أدوا الامتحانات ورقيا بسبب حدوث تسريبات الامتحان للطلاب الذين أدوا الامتحان على التابلت.