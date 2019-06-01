الأمن العام يضبط 15 ألف عنصر خطر في 10 بؤر إجرامية

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة في كافة المحافظات، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي في المحافظات وقطاع الأمن المركزي.



نجحت تلك الحملات في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمناطق "المنزلة – المطرية – الجمالية- ميت سلسيل" بالدقهلية، "التمساح – دواسة – المدورة – الخندق" ببورسعيد، بحيرة المنزلة بدمياط، منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية والشرقية، ضُبط خلالها 2722 متهمًا.



عثر بحوزة هؤلاء المتهمين على 71 قطعة أسلحة نارية، و123 طلقة مختلفة الأعيرة، و16 سلاح أبيض، كما تم ضبط 102 قضية إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو 52.040 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و10.840 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4.004 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 259 قرص مخدر، تنفيذ 18126 حكمًا قضائيًا متنوعًا، كما تم ضبط 5 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وتأمين تنفيذ 151 قرار إزالة، وضبط 3660 قضية متنوعة.



وفى مجال ضبط العناصر الخطرة والهاربين من السجون وذوى الأنشطة الإجرامية، تم ضبط 12266 متهمًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.