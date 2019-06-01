بيرلو: دي يونج الأفضل في العالم

يرى أندريا بيرلو، نجم منتخب إيطاليا وفريقي ميلان ويوفنتوس الأسبق، أن فرينكي دي يونج، لاعب أياكس أمستردام المنتقل لبرشلونة بداية من الموسم المقبل، هو الأفضل في مركزه خلال الوقت الراهن.



وقال بيرلو في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في الوقت الحالي دي يونج هو الأفضل في العالم، لديه أسلوب مميز في اللعب وكذلك الشخصية، ولديه كل الإمكانيات لتمثيل برشلونة".



وأعلن برشلونة في يناير الماضي، انضمام دي يونج للفريق قادمًا من أياكس الهولندي في صفقة، يبدأ تفعيلها من 1 يوليو المقبل.



وأتم بيرلو تصريحاته بقوله: "هو يذكرني بنفسي، يشرف على كل تحركات الفريق في وسط الملعب".



يذكر أن بيرلو يعتبر أحد لاعبي الوسط في التاريخ، وسبق له التتويج بكأس العالم مع إيطاليا وبدوري أبطال أوروبا مرتين مع ميلان.