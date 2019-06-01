مورينيو يكشف عن توقعاته لبطل دوري الأمم الأوروبية

قال جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد، إنه يتوقع تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخته الأولى.



وأوضح مورينيو في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أشخاص كثيرون يرون أن تدريب المنتخبات أسهل من الأندية، وآخرون يعتقدون العكس لأن مدرب النادي يتابع اللاعبين على مدار العام بينما يراهم مدرب المنتخب شهر في السنة".



وعن رأيه في تلك المقارنة، قال: "أرفض المقارنة بين العملين، المقارنة الوحيدة هي أن تفوز".



وأضاف: "سأحاول أن اتجه لمهنة تدريب المنتخبات يومًا ما، أريد الفوز بكأس الأمم الأوروبية أو كأس العالم وأنا أتطلع لخوض تلك التجربة".



ونفى مورينيو أي اتجاه من جانبه لخوض تجربة تدريب المنتخب البرتغالي في الوقت الحالي، وقال: "حين أدرب في البرتغال سأكون أقرب للمنتخب عن الأندية، أريد تدريب منتخب ما ليس البرتغال فقط، أي منتخب وطني، ولكنه شيئا لا أريده حتى الآن، ولكني سأحب القيام به مستقبلا".



وتستضيف البرتغال منافسات نصف نهائي ونهائي دوري أمم أوروبا، حيث تلتقي سويسرا في نصف النهائي الأول الأربعاء، بينما تلتقي هولندا مع إنجلترا.