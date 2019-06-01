القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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السبت 01/يونيو/2019 - 11:21 ص

الأرصاد: غدًا طقس حار.. والقاهرة 37 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2650402

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى
القاهرة 23 37
شبين الكوم 23 37
طنطا 22 36
دمنهور 22 33
الإسكندرية 23 30
بلطيم 23 30
مطروح 19 27
السلوم 19 27
سيوة 23 36
بورسعيد 23 28
دمياط 23 28
الزقازيق 22 37
الاسماعيلية 21 36
السويس 20 36
العريش 21 31
رفح 21 31
رأس سدر 23 37
نخل 17 35
نويبع 27 40
طابا 28 36
كاترين 20 35
الطور 25 32
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 28 37
مرسى علم 29 36
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 38
المنيا 24 39
أسيوط 25 41
سوهاج 26 42
قنا 27 43
الأقصر 28 45
أسوان 29 45
أبوسمبل 29 44
الوادى الجديد 28 45
شلاتين 28 36
ابو رماد 27 36
حلايب 26 33
رأس حدربة 25 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 32 43
المدينة 31 42
الرياض 27 43
المنامة 31 38
أبوظبى 27 40
الدوحة 31 42
الكويت 29 46
دمشق 17 38
بيروت 23 28
عمان 18 36
القدس 19 31
غزة 21 28
بغداد 26 42
مسقط 31 37
صنعاء 15 27
الخرطوم 30 41
طرابلس 15 26
تونس 14 25
الجزائر 15 22
الرباط 16 31
نواكشوط 20 30


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 14 31
اسطنبول 18 27
اسلام اباد 24 40
نيودلهى 29 43
جاكرتا 24 34
بكين 18 31
كوالالمبور 26 33
طوكيو 17 25
أثينا 15 27
روما 13 24
باريس 15 26
مدريد 14 31
برلين 14 26
لندن 14 23
مونتريال 08 21
موسكو 11 23
نيويورك 16 25
واشنطن 18 30

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