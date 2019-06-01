سيدني تفرض قيودًا على استخدام المياه بعد عام من الجفاف

فرضت السلطات في مدينة سيدني الأسترالية قيودا على استخدام السكان والشركات للمياه وذلك لأول مرة منذ عقد من الزمان، بعد عام من شح الأمطار وظروف الجفاف على مستوى الولاية.



وقالت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز إنه سيجري تطبيق المستوى الأول من القيود المفروضة على المياه على أكثر من 5 ملايين من سكان منطقة سيدني الكبرى اعتبارًا من اليوم السبت.



وجاء في بيان الحكومة أنها ستفرض غرامات تبلغ 220 دولار أسترالي (150 دولارًا أمريكيًا) على الأفراد و550 دولارا أستراليا (381 دولارا أمريكيا) على الشركات التي لا تمتثل، وأضاف البيان أنه ستكون هناك فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر للبدء.



وبموجب القيود المفروضة فإنه لن يُسمح للسكان والشركات باستخدام رشاشات المياه أو خراطيم المروج والمركبات.



يشار إلى أن آخر مرة تم فيها فرض قيود على استخدام المياه في سيدني كان في عام.2009