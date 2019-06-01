الإحصاء: ودائع المصريين بالعملة الصعبة تتخطى 877 مليار جنيه

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية "للمصريين والجهات الحكومية" إلى 877.1 مليار جنيه مطلع عام 2019، مقابل 811.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 65.9 مليار جنيه خلال عام فقط.



وأوضح جهاز الإحصاء، في تقرير حصلت عليه "الدستور"، أن ودائع المصريين بالعملة الصعبة ارتفعت إلى 755.7 مليار جنيه حتى شهر فبراير الماضي, مقابل 697 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2018، بزيادة بلغت قيمتها 58.7 مليار جنيه خلال عام.



كما سجلت الودائع الحكومية بالعملة الصعبة ارتفاعًا هي الأخري إلي 121.4 مليار جنيه حتى فبراير الماضي مقابل 114.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بارتفاع قدره 7.2 مليار جنيه.



وفيما يخص الودائع بالعملة المحلية، أظهر تقرير الإحصاء، تجاوز قيمتها 3 تريليونات جنيه خلال مطلع العام الحالي 2019 مقابل 2.6 تريليون جنيه مطلع العام السابق عليه.



وساهمت الودائع المصريين "غير الحكومية" بالنصيب الأكبر من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بقيمة 2.4 تريليون جنيه مطلع 2019 مقارنة بـ 2.2 تريليون جنيه مطلع عام 2018، بينما قدرت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 509.7 مليار جنيه مقابل 429.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.