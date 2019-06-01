ترامب ينهي المعاملة التجارية التفضيلية للهند

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الهند ستفقد امتيازاتها التجارية مع الولايات المتحدة كدولة نامية مستفيدة اعتبارا من الأسبوع الجاري.



وقال ترامب، في بيان: "تأكدت أن الهند لم تقدم ضمانات للولايات المتحدة بأنّها ستسمح بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها".



وأضاف: "بناءً على ذلك، فمن المناسب إنهاء تصنيف الهند كدولة نامية مستفيدة اعتبارًا من 5 يونيو 2019".



وكان ترامب قد أبلغ دلهي والكونجرس الأمريكي بقرار إخراج الهند من برنامج نظام الأفضليات المعمم في 4 مارس.



وبدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدا لفتح جبهة جديدة في حروبه التجارية، الاثنين 5 مارس الماضي، بخطة لإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند التي تسمح بدخول ما تصل قيمته إلى 5.6 مليار دولار من صادراتها إلى الولايات المتحدة بإعفاء من الرسوم الجمركية.



جاء ذلك في أعقاب مسعى من نيودلهي لإجبار شركات بطاقات الدفع العالمية، مثل ماستركارد وفيزا، على نقل بياناتها إلى الهند، وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الإلكترونية والهواتف الذكية.