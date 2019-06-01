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رياضة
السبت 01/يونيو/2019 - 11:04 ص

مورينيو يكشف سر ابتعاده عن التدريب منذ ترك مانشستر يونايتد

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
dostor.org/2650374

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه ليس في حاجة إلى وقت من أجل التعافي بعد إقالته من تدريب "الشياطين الحمر".

وقال مورينيو في تصريحات لتليفزيون "11 سبورتس" البريطاني: "لا أحتاج إلى وقت للتعافي من أي شيء، كل ما حدث كان متوقعًا".

وتسببت الخلافات مع مجلس إدارة يونايتد واللاعبين أيضا، وفي مقدمتهم الفرنسي بول بوجبا، بالإضافة إلى سوء النتائج، في إقالة المدرب البرتغالي من قيادة الفريق في ديسمبر الماضي.

وأوضح مورينيو: "الوقت الذي يمر الآن بعيدًا عن العمل ليس للتعافي ولكن للتفكير في مستقبلي، أريد تحسين فريق المساعدين الخاص بي، وأريد وضع معايير جديدة لعملي دون أن أفقد نفسي".

وأتم: "سأظل أفكر كما أنا، ولكني أريد أن أتحسن وأتطور".

ويمتلك مورينيو مسيرة تدريبية حافلة شهدت تتويجه مرتين بدوري أبطال أوروبا مع بورتو في 2004، وإنتر ميلان في 2010، بالإضافة إلى 3 دوريات إنجليزية مع تشيلسي ولقب لليجا مع ريال مدريد ولقبين للدوري الأوروبي مع بطل البرتغال في 2003 ويونايتد في 2017.

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