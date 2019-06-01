كلوب يسرد كواليس التأهل التاريخى قبل ساعات من نهائى الأبطال

سرد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، كواليس العودة التاريخية أمام برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي مهدت طريق فريقه لبلوغ النهائي للعام الثاني على التوالي.



واستطاع رجال المدرب الألماني تعويض خسارتهم ذهابًا بنتيجة 0-3 إلى فوز برباعية دون مقابل في الإياب، ليضربوا موعدًا مع توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية، السبت.



وخلال مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، قال كلوب: "الجميع كان يعتقد أن الأمر مستحيل، لكنه لم يكن انتهى بعد، أحببت مباراة برشلونة، خسرنا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وكان أمرًا لم أتفهمه".



وأضاف: "لم أشعر بأن النتيجة كانت موازية للأداء، لكنها لم تكن كذلك في هذه المباراة، ولا أظن أننا كان ينبغي أن نفوز، لكنني أعتقد أن النتيجة كانت قاسية".



وأكد كلوب أنه طالب لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم في الإياب وهو ما فعلوه، مضيفًا: "عندما تلعب أمام فريق كبرشلونة، فمن الممكن أن تنسى اللعب في ظل ارتفاع ما تواجهه من ضغوط، فهم يأتون من كل حدب وصوب".



وأكمل: "كنت سعيدًا للغاية في مباراة الذهاب، نظرًا للعرض المميز الذي قدمناه، وكان يجب أن نكرر ذلك في الإياب، التي كنا ننقض فيها على المنافس كالأسود".



واستطرد: "كنت في حال من الهدوء التام، لأنني فعلت كل ما بوسعي قبل المباراة، ولم يكن اللاعبون بحاجة إلى مساعدتي، لقد كانوا رائعين ومضت الأمور بلا عناء".



وأردف: "بتسجيل الهدف الثالث، اعتقدت أن الجميع بات يؤمن بأن العودة باتت ممكنة، وعندئذ كنت سعيدًا بالنتيجة، وأن أي شيء يحدث الآن هو مكافأة إضافية، ولم يصبنا الجنون ونترك كل شيء مفتوحًا".



وعن رأيه في خدعة الهدف الرابع، قال المدرب الألماني: "لم يكن لدي فكرة عما حدث، وبدا الأمر كما لو كان مخططًا له، لكن الفضل يعود لترنت، لقد كانت فكرته، وكذلك لديفوك أوريجي الذي سدد الكرة في الشباك".



واختتم: "بعد المباراة نزلت إلى أرض الملعب وصافحت اللاعبين والحكم، كنت فخورًا جدًا كوني جزءًا من ليلة تاريخية، لقد أردنا تحقيق قصص نحكيها لأحفادنا، وكان ذلك جميلًا بحق، ولم يكن الأمر يقتصر على النتيجة وإنما الأداء".