طوابير أمام مكاتب بريد دمياط

تجمهر المئات من كبار السن، في طوابير أمام مكاتب البريد بمحافظة دمياط، صباح اليوم السبت، لصرف المعاشات الخاصة بهم، حيث ظهرت الطوابير أمام مكاتب البريد في ميدان الساعة وميدان سرور ومنطقة الأعصر، وتراص الأهالي قبيل فتح مكاتب البريد للتوافد والحصول على المعاشات وتواجد الأهالي على أرصفة مكاتب البريد من الصباح الباكر.



وبدأت مكاتب البريد بمحافظة دمياط، فتح أبوابها واستقبال الأهالي، لصرف المعاشات الخاصة بهم، حيث بدأ الموظفون في استقبالهم، بينما تأخر البعض في الوصول وصرف المعاشات.



وطالب الأهالي بضرورة إزالة تراكمات القمامة الموجودة أمام مكاتب البريد، من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لتوفير مناخ آدمي لتواجد الأهالي وأصحاب المعاشات.