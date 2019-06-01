القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى ينتقد الصين فى قمة أمنية بسنغافورة

انتقد القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى باتريك شاناهان، نشاطات الصين في منطقة المحيطين الهادي والهندي اليوم السبت، واصفًا سلوك القوة العظمى هناك بأنه "مجموعة من الوسائل للإجبار".



وأكد شاناهان مجددًا على "التزام الولايات المتحدة الثابت" لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قبل أن يشير إلى الجهات الفاعلة التي "اختارت العمل بشكل يتعارض مع المبادئ والقواعد التي تفيد الجميع".



وقال شاناهان خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته فى "حوار شانجريلا" للأمن في سنغافورة "الصين يمكن وينبغي أن تكون على علاقة تعاونية مع باقي دول المنطقة أيضًا، لكن السلوك الذي يقوض سيادة الدول الأخرى ويغرس عدم الثقة في نوايا الصين يجب أن ينتهي".



يشار إلى أن كبار ممثلي الدفاع من جميع أنحاء العالم اجتمعوا فى سنغافورة يوم الجمعة لحضور القمة الأمنية السنوية التي تستمر حتى الثاني من يونيو الجاري.