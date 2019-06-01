4.49 جنيه.. سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت 1 يونيو، في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الريال نحو 4.46 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات البنك المركزى المصرى.



كما سجل سعر الريال السعودي نحو 4.49 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى، في حين سجل نحو 4.47 جنيه للشراء ونحو 4.51 جنيه للبيع بتحديثات بنك مصر.



أما سعر الريال السعودى في بنك البركة فسجل نحو 4.41 جنيه للشراء ونحو 4.54 جنيه للبيع، وبنك الإسكندرية نحو 4.45 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع.



أما البنك التجارى الدولى cib، فسجل سعر الريال السعودي فيه نحو 4.46 جنيه للشراء و4.50 جنيه للبيع.