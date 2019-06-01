توقعات بمشاركة نحو ألفي شخص في مسيرة القدس ببرلين

من المتوقع أن يشارك نحو ألفي شخص في مسيرة القدس المقررة في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت.



ودعا تحالف واسع من أحزاب وجماعات ومبادرات إلى احتجاجات مضادة.



وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه تم الإبلاغ عن تنظيم مظاهرتين تضم كل منهما حوالي 400 مشارك.



وفي يوم القدس، الذي يأتي هذا العام في نهاية شهر رمضان، تدعو إيران سنويا إلى استعادة القدس على خلفية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية خلال حرب عام 1967.



وشارك العام الماضي 1600 شخص في مسيرة يوم القدس ببرلين، وطالب المتظاهرون بدولة فلسطينية مستقلة وهاجموا إسرائيل في خطاباتهم.



وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمة له أمام قمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتھا الـ14 العادیة، إن مدينة القدس تتعرض الآن لحملة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي تهدف لطمس هويتها وتاريخها ومقدساتها، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.



وأضاف أبو مازن، أمام القمة التي انطلقت في مدينة مكة المكرمة: "المسجد الأقصى على وجه الخصوص يتعرض هذه الايام إلى مخططات إسرائيلية تهدف لتقسيمة مكانيا وزمانيا".



وشدد على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أي مساس بالقدس وسيستمر في الدفاع عنها، مضيفا لن نقبل أبدا بيع القدس أو التخلي عن ثوبتنا الوطنية ولن نركع الا لله وحده.



واتهم عباس الإدارة الأمريكية بدعم دولة الاحتلال على التصرف فوق القانون، وقال الولايات المتحدة دمرت أسس ومرجعيات السلام.