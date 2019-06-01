تظاهرة في أفغانستان ضد خطط إيران التوسعية

شهدت محافظة هرات غرب أفغانستان تظاهرة ضد النظام الإيراني الذي يتوسع في هذا البلد عبر سفارته وبعثتها الدبلوماسية، من خلال المناسبات المختلفة، التي كان آخرها "يوم القدس العالمي" الذي أحيته إيران وعدد من مناصريها في المنطقة، أمس الجمعة.



وقال موقع "يران واير" إن العشرات من الشبان الأفغان في منطقة حاجي عباس بمحافظة هرات غرب البلاد نظموا، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية ضد النظام الإيراني بسبب دعوته الأفغانيين إلى إحياء يوم القدس العالمي.



ورفع الشبان المتظاهرون شعارات قالت إنهم يرفضون ويعارضون تنفيذ المشاريع السياسية الإيرانية في الهزارة، مضيفين: نحن نشترك في المذهب ونحترم ذلك، لكننا لن نكون ضحايا التآمر الإيراني.



وحسب الموقع الإيراني المعارض، فإن المتظاهرين وصفوا الأشخاص الذين يستجيبون لدعوة إيران بشأن يوم القدس العالمي بأنهم مرتزقة لا يمثلون مجتمع الهزارة والشيعة.



والهزارة إحدى القوميات المعترف بها في أفغانستان، يتكلمون الفارسية، ويسكنون في المرتفعات الوسطى بوسط أفغانستان، وينتمي أغلبهم إلى المذهب الشيعي، وهناك منهم أقلية سنية.



وتأتي هذه الاحتجاجات بعدما قامت السفارة الإيرانية في أفغانستان، خلال الأيام الماضية، بتركيب لوحات إعلانية في مدن مختلفة منها كابول وهرات.



وأقيمت هذه التظاهرة المعارضة للنظام الإيراني قرب مركز "تبيان" الثقافي الذي تموله طهران، وكذلك مركز وكالة الصوت الأفغانية الذي تشير المعلومات إلى أن الحرس الثوري يقوم بتمويله.



وقال رئيس مركز تبيان، سيد حسيني عيسى مزاري، وهو رجل دين أفغاني تابع للنظام الإيراني، إنه يعمل على تلبية مطالبهم الثقافية في أفغانستان.



ويعتبر العديد من المواطنين الأفغان أن صمت أفغانستان سريع الانفعال، غير مقبول.