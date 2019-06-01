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السبت 01/يونيو/2019 - 11:00 ص

طوارئ بـ"الزراعة" للتيسير على المواطنين خلال العيد

الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2650361

أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين، وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخقضة في منافذها ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.

وقرر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، كذلك حدائق الأورمان، والمنتزهات التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

وشدد على وضع خطة تفصيلية وتنفيذية طوال أيام العيد بهذه الحدائق لمواجهة الزحام أو أية طوارئ، فضلًا عن الحد من تكدس الزائرين على الأبواب، من خلال زيادة منافذ بيع التذاكر، وزيادة أعداد العاملين على الأبواب، كذلك ضررورة الحفاظ على نظافة تلك الحدائق لتبدو في أبهى صورها وتهيئتها بشكل مستمر لاستقبال المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأكد وزير الزراعة أن هناك تنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات، ومرفقي الإسعاف والمطافئ، لتوفير الخدمات الطارئة بالحدائق، تحسبًا لأية ظروف، كذلك تم تدريب العاملين بالحدائق على خطط الطوارئ في الأزمات المختلفة للتعامل معها، مشددًا على تواجد أفراد الأمن الإداري على مدار الـ24 ساعة لتأمين الحدائق بنظام النوبتجيات.

وفي سياق متصل تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات،عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف للطوارىء بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المواطنين وابلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحها في حينه.

"أبو ستيت" أصدر تعليمات مشددة لقطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدي وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والحكم المحلي وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.

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