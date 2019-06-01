وفاة سيدة إندونيسيا الأولى السابقة فى سنغافورة

ذكرت وزارة خارجية سنغافورة أن سيدة إندونيسيا الأولى السابقة، كريستياني هيراواتي يودويونو، توفيت اليوم السبت، في مستشفى بسنغافورة، عن عمر ناهز 66 عاما.



وكانت زوجة الرئيس السابق، سوسيلو بامبانج يودويونو، المعروفة باسم "آني"، تتلقى العلاج في مستشفى الجامعة الوطني، لإصابتها بسرطان الدم منذ فبراير الماضي.



وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "تقدم حكومة سنغافورة أصدق تعازيها لباباك يودويونو وأسرته ولشعب إندونيسيا".



وكان سوسيلو بامبانج يودويونو، قد تولى منصب الرئيس لفترتين من عام 2004 إلى عام 2014.



وهي الابنة الكبرى للجنرال الراحل سارو إدهي ويبوا، الذي لعب دورًا أساسيًا في الأحداث التي وقعت في عام 1965، والتي استفاد منها الرئيس الراحل سوهارتو للوصول إلى السلطة بعد الرئيس المؤسس لإندونيسيا أحمد سوكارنو، ويقال إنه تم إبعاد الجنرال سارو في عام 1970، بعد أن اشتكى من وجود فساد حكومي، إذ تم إرساله إلى كوريا الجنوبية سفيرًا لبلاده.