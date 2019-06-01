اليوم.. بدء صرف معاشات يونيو

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو، اعتبارًا بدلا من اليوم العاشر من شهر يونيو، انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وأكدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المعاشات ستكون متاحة من جميع ماكينات الصرف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومن جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد على أن يتم الصرف من البنوك اعتبارا من الأحد 2 يونيو، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد على 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 ملايين قائمين بالصرف.