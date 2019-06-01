الشرطة الألمانية والفرنسية تواصلان البحث عن فتاة مفقودة فى نهر الراين

واصلت الشرطة النهرية في كل من ألمانيا وفرنسا صباح اليوم السبت، البحث عن فتاة فُقِدَتْ في حادث وقع لقارب مطاطي في نهر الراين قبل يومين، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.



وأوضحت قيادة العمليات في فرنسا أن القوات واصلت صباح اليوم، البحث عن الفتاة التي تبلغ أربعة أعوام في موقع الحادث في مدينتي جيرستهايم وستراسبورج في منطقة الإلزاس، وصرح متحدث باسم الشرطة الفرنسية بأنه من المنتظر تسيير طائرة مسيرة فوق قطاع من نهر الراين يبدأ من مدينة جيرستهايم.



كانت الفتاة المفقودة على متن القارب بصحبة مجموعة سائحين قبل أن ينقلب القارب بالقرب من هويس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، ويقع مكان الحادث على مسافة نحو 30 كيلومترا جنوب مدينة ستراسبورج الفرنسية.