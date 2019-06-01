تشكيل توتنهام المتوقع أمام ليفربول فى نهائى دورى الأبطال

يستعد فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لخوض أهم مباراة له في مشواره الموسم الحالي، وذلك حينما يلتقي مساء اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2019 مع نظيره فريق ليفربول الإنجليزي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.



وكان فريق السبيرز قد نجح في تخطي عقبة فريق أياكس أمستردام الهولندي في الدور نصف النهائي من عمر المسابقة.



استعاد فريق توتنهام هوتسبير خدمات نجمه الإنجليزي وهدافه هاري كين قبل موعد المباراة النهائية الليلة، إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حول مدى جاهزيته من أجل خوض المباراة منذ بدايتها، مما قد يضطر المدرب "بوتشيتينو"، للدفع به في الشوط الثاني من أجل تفادي تعرضه لأي إصابة جديدة قد تؤثر على مستوى الفريق اللندني.



التشكيل المتوقع لفريق توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا الليلة:



حراسة المرمى: هوغو لوريس.



خط الدفاع: كيران تريبير دافينسون سانشيز توبي ألدرفايِرليد يان فيرتونجن داني روز.



خط الوسط: إيريك داير كريستيان إريكسن ديلي آلي.



خط الهجوم: لوكاس مورا هيونج مين سون.



المدير الفني: الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.