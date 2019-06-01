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السبت 01/يونيو/2019 - 10:54 ص

تجديد حبس صاحب شركة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2650352

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب مكتب للتصدير 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط إدارة الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب مكتب للتصدير، 48 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق، بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال قيام عملاء الشركة بالخارج بإرسال مبالغ نقدية له عن طريق شركة لتحويل الأموال بالدولار الأمريكى نظير الحصول على منقولات وموبيليا، وقيامه عقب ذلك بإستلامها بذات العملة وتحويلها إلى العملة المصرية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء والاستفادة من فارق سعر العملة لحسابه الشخصى، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2016 حتى تاريخه طبقًا للفحص المستندى ما يعادل 700.000 جنيه مصري، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.

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