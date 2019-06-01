القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
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03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
اقتصاد
السبت 01/يونيو/2019 - 10:54 ص

سعر اليورو الأوروبى اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل - طارق عتمان
dostor.org/2650351

استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 1 يونيو 2019 في تحديثات البنوك، حيث سجل 18.65 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى البنك المركزى
18.65 جنيه للشراء
18.79 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.62 جنيه للشراء
18.78 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.58 جنيه للشراء
18.74 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر
18.63 جنيه للشراء
18.78 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة
18.58 جنيه للشراء
18.88 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.58 جنيه للشراء
18.72 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبوظبى الإسلامى

18.71 جنيه للشراء
18.83 جنيه للبيع.

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