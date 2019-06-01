سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر اليورو الأوروبي اليوم السبت 1 يونيو 2019 في تحديثات البنوك، حيث سجل 18.65 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.
وسجل سعر اليورو فى البنك المركزى
18.65 جنيه للشراء
18.79 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.62 جنيه للشراء
18.78 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.58 جنيه للشراء
18.74 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك مصر
18.63 جنيه للشراء
18.78 جنيه للبيع
سعر اليورو فى بنك البركة
18.58 جنيه للشراء
18.88 جنيه للبيع
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.58 جنيه للشراء
18.72 جنيه للبيع
سعر اليورو فى مصرف أبوظبى الإسلامى
18.83 جنيه للبيع.