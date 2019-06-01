الرئيس العراقى يعود إلى بلاده بعد مشاركته بالقمتين العربية والإسلامية

أعلنت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، عودة الرئيس برهم صالح إلى البلاد بعد مشاركته في القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة.



وقال مكتب رئاسة الجمهورية العراقية- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "الرئيس صالح عاد اليوم إلى البلاد بعد مشاركة مثمرة بمؤتمري القمة العربية الطارئة وقمة منظمة التعاون الإسلامي الرابعة عشرة في مدينة مكة المكرمة".



الجدير بالذكر أن القمة ناقشت التطورات الأخيرة المتعلقة بإطلاق صواريخ من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والاعتداءات على أربع سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما يمثله ذلك من عدوان سافر وتهديد للأمن الإقليمي والدولي.