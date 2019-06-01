تحسن ثقة المستهلكين في أمريكا خلال الشهر الحالي

أظهرت البيانات المعدلة الصادرة اليوم السبت، عن جامعة "ميشيجان" الأمريكية تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مايو الحالي بأقل من التقديرات السابقة، في ظل انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة.



بلغ مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي 100 نقطة، وفقا للتقديرات الأولية مقابل 102.4 نقطة وفقا للقراءة الأولية.



في الوقت نفسه، ظل المؤشر أعلى من مستواه في أبريل الماضي حيث كان 97.2 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 101.5 نقطة خلال الشهر الحالي.



من ناحيته، قال "ريتشارد كورتين" كبير المحللين الاقتصاديين في فريق الدراسة بالجامعة "رغم أن مشاعر المستهلكين مازالت عند مستويات مواتية للغاية، فإن الثقة تراجعت بشدة خلال الأسبوعين الأخيرين من مايو".



وأضاف أن "التراجع في أواخر الشهر، جاء بسبب الاشارات السلبية لموضوع الرسوم التجارية وهو ما ذكره حوالي 35% من المستهلكين خلال أخر أسبوعين، مقابل 16% فقط خلال النصف الأول من مايو، و15% في أبريل الماضي".



وأشار تقرير جامعة "ميشيجان" إلى تراجع مؤشر الأحوال الاقتصادية الراهنة خلال مايو الحالي إلى 110 نقاط مقابل 112.3 نقطة خلال أبريل الماضي. وارتفع مؤشر توقعات المستهلكين من 87.4 نقطة إلى 93.5 نقطة خلال الفترة نفسها.



وبالنسبة للتضخم فإن توقعات المستهلكين ارتفعت خلال الشهر الحالي إلى 2.9 % للعام الحالي، مقابل 2.5 نقطة خلال الشهر الماضي في حين ارتفعت توقعات المستهلكين لمعدل التضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 2.6% مقابل 2.3 % خلال الشهر الماضي.