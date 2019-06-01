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السبت 01/يونيو/2019 - 09:39 ص

تقدم جديد فى النشر العلمى المتميز لعلماء مصر

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
dostor.org/2650262

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا حول نتائج أحدث إحصائية للنشر العلمي لدول العالم في Scopus من دار نشر Elsevier لعام 2018، والتي أعلنتها مؤسسة Scimago  الإسبانية، تصدرت مصر المرتبة رقم 35 من 233 دولة أي في أعلى 15% من دول العالم مقارنة بالمرتبة 38 في عام 2017، والدولة رقم 40 في عام 2011.

وصرح الوزير بأن عدد الباحثين المصريين في القطاعات المختلفة بلغ 135 ألف باحث عملوا على زيادة المخرجات البحثية من حيث كم النشر العلمي المتميز، وبلغ إجمالي النشر الدولي في المجلات المفهرسة عالميًا 22.018 بحثًا في عام 2018 بمعدل نشر بحث من مصر كل حوالي 24 دقيقة مقارنة بعدد 18.782 بحثًا تم نشرها في عام 2017 وبنسبة زيادة قدرها 17.2%.

وأشاد د. عبد الغفار بتسجيل أعلى نسبة أبحاث مصرية منشورة في أعلى 1% و10% من قائمة المجلات المدرجة في Scopus، حيث بلغ النشر 1.3% و12.9٪ من إجمالي الأبحاث المصرية على التوالي.

وفي عام 2018، تميز النشر العالمي لمؤسسات مصر التعليمية والبحثية فشغلت قوائم تخصصات أعلى 10% من دول العالم في ثلاثة تخصصات هي: علوم السموم والأدوية، والعلوم الصيدلانية، واكتشاف العقار، وشغلت قوائم تخصصات أعلى 10% إلى 15% من دول العالم في حوالي عشرين تخصص، وشغلت قوائم تخصصات أعلى 15% إلى 20% من دول العالم في حوالي أربعين تخصص.

كما شغلت مصر المرتبة 20 من 106 دولة في النشر العلمي في مجال النانوتكنولوجي في عام 2018، وبلغ عدد الاستشهادات لمصر خلال الفترة 2015 – 2018 عدد 326،385 استشهادا، بمعدل 4.3 استشهاد بحث.

وفي عام 2018، بلغ متوسط تأثير الاستشهادات في التخصصات البحثية في مصر رقم 1.11 العالمي (Field-Weighted Citation Impact)، كما بلغ معامل هيرش 260.

وأضاف د. خالد عبد الغفار أن معظم الجامعات قامت بزيادة مكافآت النشر العلمي مع تمويل دعم نشر الأبحاث لتحفيز الباحثين بالنشر المتميز في أعلى قوائم مجلات التخصص في منصتي Web of Science الأمريكية وScopus الهولندية، بالإضافة إلى الاهتمام برفع مستوى المجلات المحلية لتدرج في المنصات العالمية وتضاف لرصيد الأبحاث المصرية، كما تم عقد ورش عمل حاضر فيها خبراء أجانب.

وأضاف الوزير أنه وبالتعاون مع بنك المعرفة المصري تم الاتفاق مع مؤسسة Clarivate الأمريكية على إدراج المجلات التي تنشر أبحاثها باللغة العربية للحصول على معامل تأثير بشرط أن يتوافر لها المعايير الدولية وأن يكون لها عنوان البحث والملخص باللغة العربية.

وتابع أن تحليل نتائج التقييم أوضحت أن النشر في مجال العلوم الطبية كان الأعلى على الإطلاق حيث بلغ 5867 بحث في عامي 2017 و2018 يليه العلوم الهندسية 3544 بحثا، فالكيمياء بنشر 2760 بحثا، بينما حققت الهندسة الكيميائية أعلى استشهاد بحث بمعدل 4 استشهاد بحث، في حين سجلت أبحاث العلوم العصبية معدل 3.6 استشهاد بحث وهو أحد العلوم البيولوجية الهامة متداخلة التخصصات، والتي تهتم الوزارة بإرسال بعثات للخارج لرفع عدد المتخصصين فيه.

تقدم جديد فى النشر العلمى المتميز لعلماء مصر
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