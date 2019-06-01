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السبت 01/يونيو/2019 - 09:37 ص

104 آلاف طن إجمالى توريدات القمح بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2650260

قال محمود القلش، المتحدث الإعلامي لمديرية التموين بالإسكندرية، إن المديرية تسلمت نحو 104 آلاف طن قمح حتى الآن، وجار تسلم باقي الكميات، مشيرا إلى أنه تقرر مد فترة تسليم محصول القمح حتى أول يوليو المقبل.

وأوضح "القلش"، في بيان له، أن محافظة الإسكندرية بها 4 صوامع كبرى لتخزين الغلال والقمح، وهي صومعة برج العرب بسعة 90000 طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60000 طن، صومعة العامرية بسعة 60000 طن، صومعة الصبحية بسعة 60000 طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45000 طن بإجمالى 90000 طن وهناجر الأرض الزراعية بسعة 3000 طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل في شونة القطن بسعة 600 طن معبأ في أجولة.

وأشار "القلش"، إلى أنه تم تشكيل لجان الاستلام مكونة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة الصادرات والواردات ومندوب من الشركة المسوق ومندوب من جمعية القبانية، مؤكدا تذليل كافة العقبات لحين الانتهاء من توريد كميات محصول القمح بالكامل.

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