باركليز يتوقع أن يخفض المركزى الأمريكى أسعار الفائدة 50 نقطة أساس فى سبتمبر

قال خبير اقتصادي أمريكي بارز اليوم السبت إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر في مسعى للتصدي لتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية نتيجة التوترات التجارية المتصاعدة.



وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى بنك باركليز، في مذكرة بحثية "نتيجة لذلك، ازدادت توقعاتنا للأوضاع الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة سوءا، ونتوقع الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، على أن يبدأ بتخفيضها بواقع 50 نقطة أساس في سبتمبر".



وأضاف قائلا: "إتخاذ إجراء قبل ذلك ليس أمرا مستبعدا في رأينا إذا تدهورت الأوضاع المالية بشكل سريع".