"الدلتا للسكر" تكرم حفظة القرآن من أبناء العاملين بالشركة (صور)

نظمت شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ندوات ثقافية لأبناء العاملين لدى الشركة بمناسبة شهر رمضان الكريم، حيث تضمنت الأنشطة فنون شعبية ومعارض للفنون وعروض مسرحية وكورال أطفال بالمكتبة الثقافية بمقر مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.



ووجه الدكتور أبو اليزيد بتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء العاملين لدى الشركة، وتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين من حفظة القرآن الكريم، لافتا إلى أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى الأطفال عظمة الدين الإسلامي وما يحمله من معاني سامية ويشجعهم على التفوق المستمر فى دراستهم.



كما وجه جميع العاملين رسالة شكر للقيادة السياسية والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على اهتمامهم بجميع العاملين بالشركة، مؤكدين حرصهم على بذل أقصى جهد لاستمرار النهوض بالمصانع في إطار خطة وزارة التموين لتطوير المصانع التابعة للدولة والخاصة بالسلع الغذائية الإستراتيجية.



يذكر أن شركة الدلتا للسكر تحرص على تنظيم الفعاليات فى المناسبات، لتكريم العاملين وأبنائهم، حيث سبق وتم تكريم العديد من الموظفات والسيدات العاملات في الشركة، وذلك بمناسبة عيد الأم، كما تم تكريم العاملين المتميزين بالشركة بمناسبة عيد العمال لما يبذلونه من أعمال تستحق الشكر والتقدير.