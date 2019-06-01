السفارة الصينية تحدّث مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا

حدّثت السفارة الصينية في سريلانكا مستوى التحذير من السفر الخاص بها إلى سريلانكا إلى المستوى الأساسي لـ"اتخاذ احتياطات السلامة".



وذكرت السفارة يوم الجمعة، أن الحكومة السريلانكية شنت حملة ملاحقة واسعة النطاق ضد القوى المتطرفة في أعقاب تفجيرات عيد الفصح.



وقد تم تعزيز الأمن في الأماكن العامة، مثل المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق.



غير أن السفارة لفتت إلى أن الوضع الأمني في سريلانكا لم يعد إلى طبيعته.



وأُعلنت حالة الطوارئ في سريلانكا في 22 إبريل، ومُددت لشهر آخر في 22 مايو.



وسيظل التحذير الخاص بالسفر ساري المفعول حتى 21 يونيو.



وهاجم 9 انتحاريين كنائس وفنادق فخمة في عموم سريلانكا في 21 إبريل، مما أسفر عن مصرع أكثر من 250 شخصا وإصابة ما يزيد علي 500 آخرين.