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السبت 01/يونيو/2019 - 09:27 ص

المنتخب السعودي يخسر أمام بنما بمونديال الشباب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2650255

ودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم عقب خسارته أمام منتخب بنما 1 2، أمس الجمعة، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة، والتي شهدت فوز منتخب فرنسا على مالي 3 2 تأهلهما لدور الستة عشر.

وتقدم منتخب بنما بهدف سجله أكسل ماكنزي في الدقيقة السابعة وتعادل المنتخب السعودي بهدف سجله فراس البركان في الدقيقة 53 قبل أن يسجل دييجو فالانتا الهدف الثاني لبنما في الدقيقة 78.

ورفع منتخب بنما رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف منتخب مالي، وظل المنتخب السعودي بلا نقاط في قاع الترتيب.

وتأهل منتخب الإكوادور ليصبح ثالث أفضل منتخب يحتل المركز الثالث في البطولة خلف بولندا ونيجيريا.

ويملك منتخب بنما فرصة التأهل للدور التالي في حال خسارة البرتغال أو تعادلها سلبيا أو 11 أمام جنوب أفريقيا، أو فوز البرتغال وخسارة كوريا الجنوبية أمام الأرجنتين بفارق هدفين أو أكثر.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الفرنسي على نظيره مالي 3 2.

وسجل أهداف المنتخب الفرنسي ميكاييل كويسانسي في الدقيقة 12 وموسى ديابي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء وأمين جويري في الدقيقة 87، فيما سجل هدفي مالي سكو كواتا في الدقيقة 14 وعثمان دياكيتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، علما بانه تأهل إلى الدور التالي من الجولة الماضية، فيما توقف رصيد منتخب مالي عند أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام منتخب بنما.

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