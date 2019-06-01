أطباء صينيون يساعدون مرضى ميانمار على استعادة بصرهم

استعاد 11 مريضا من مدينة ميوز الحدودية بميانمار بصرهم بعد تلقيهم جراحة عيون مجانية من أطباء صينيين من خلال برنامج صداقة ثنائي.



بدعم من مشروع رويلى موس للصداقة الدولية واستعادة البصر، تم إدخال المرضى إلى مستشفى الشعب برويلي في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين يوم 24 مايو.



وخضع ستة أشخاص لعملية جراحية لاعتام عدسة العين، وخمسة لاستئصال الظفرة. وجميعهم تعافوا وخرجوا من المستشفى.



وزار سان منج، رئيس لجنة مدينة رويلى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى، المرضى قبل مغادرتهم.



وقال سان: "الصين مستعدة لتقديم المساعدة للمرضى على الحدود مع ميانمار ممن يعانون من مشاكل في العين ولا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج الطبي."



ويتم رعاية برنامج استعادة البصر، الذي بدأ في فبراير 2018، من قبل اللجنة المذكورة وكذلك دائرة الصحة في رويلي وتبرعات الشركات الصينية.



وساعد البرنامج 25 مريضا من ميانمار على استعادة البصر.