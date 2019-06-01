الصين تضم أكبر عدد مواقع تراث طبيعى فى العالم

قالت تشو تشي هوا المسئولة في مصلحة الدولة للغابات والأراضي العشبية، إن لدى الصين أكبر عدد من مواقع التراث الثقافي في العالم.



وأضافت تشو خلال مؤتمر صحفي بمناسبة يوم التراث الثقافي والطبيعي الذي سيصادف يوم 8 يونيو الجاري، أن الصين تعتبر موطنًا لـ 13 موقع طبيعي وأربعة مواقع مختلطة، حيث تتضمن المواقع الطبيعية موائل عيش الباندا العملاقة في سيتشوان، وجبل فانجينغشان الذي تم إدراجه العام الماضي، وجبل تايشان الذي يعتبر أحد من بين المواقع المختلطة التي تضم عناصر طبيعية وثقافية هامة ومميزة.



وأشارت تشو إلى أن التراث الصيني العالمي أسهم إلى التنمية الإيكولوجية والاجتماعية الاقتصادية للبلاد، وعرض صورتها بشكل واضح أمام العالم حيث استقبلت المواقع المذكورة أكثر من 12 مليون رحلة سياحية وافدة العام الماضي.



وحتى شهر مايو؛ يوجد في الصين إجمالي 845 موقعا ثقافيا، و209 موقعا سياحيا و38 موقعا مختلطا.