ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى فرجينيا بيتش الأمريكية إلى 13

ارتفع عدد القتلى إلى 12 شخصا بالإضافة إلى مطلق النار المشتبه به في حادث إطلاق نار جماعي وقع اليوم السبت، في مدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة، حسبما أفادت الشرطة المحلية.



وقال جيم سيرفيرا قائد شرطة فرجينيا بيتش إن الضحية الـ12 توفي في الطريق إلى المستشفى، مضيفا أن أربعة آخرين أصيبوا بجراح.



وكان قد ذكر في البداية أن 11 شخصا على الأقل قتلوا و6 أصيبوا بجراح جراء إطلاق النار. ومن بين الجرحى ضابط شرطة أوقفت سترته الواقية من الرصاص إحدى الطلقات.



وذكر سيرفيرا أن مطلق النار، ويعمل موظفا منذ فترة طويلة في قسم المرافق العامة، فتح النار "بشكل عشوائي" على عدة طوابق، وقتل على أيدي الشرطة بعد مواجهة قصيرة وتبادل لإطلاق النار.



ولم تفصح الشرطة عن اسم المشتبه به أو تصف دوافع الشخص المحتملة. وقالت وسائل إعلام محلية إن المسلح طرد من عمله يوم الخميس وكان ناقما للغاية.



وقال مسؤول إنفاذ القانون لصحيفة "وول ستريت" إن مطلق النار استخدم مسدسا وبندقية تم شراؤهما بشكل قانوني. كما عثرت الشرطة على العديد من المخازن الفارغة الموسعة، والتي يمكن أن تتسع لمزيد من الذخيرة مقارنة بالمخازن العادية.



وقال العمدة بوبي دوير: "أشد الأيام إيلاما في تاريخ فرجينيا بيتش"، مضيفا: "المنكوبين في الحادث يمثلون بالنسبة لنا أصدقاء وزملاء دراسة وعمل وجيران".



وقال حاكم فرجينيا رالف نورثهام في بيان إنه محطم جراء: "العنف الذي لا يوصف والذي لا معنى له".



ووصف الحاكم الحادث بأنه "أسوأ أنواع المآسي".



وذكر البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الوضع.



وبدأ إطلاق النار بعد وقت قصير من الساعة 4 عصرا بالتوقيت الشرقي (2000 بتوقيت جرينتش) في المبنى رقم 2 من المركز البلدي المجاور لدار البلدية. ويضم المبنى أقسام التخطيط والمرافق العامة والأشغال العامة، وغيرها.



وتعد فرجينيا بيتش أكبر مدينة في ولاية فرجينيا ووجهة شعبية لقضاء العطلات فيها.