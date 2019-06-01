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السبت 01/يونيو/2019 - 09:19 ص

خطان جويان مباشران لربط تشينجداو الصينية مع باريس ودبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2650251

أعلنت شركة طيران شرق الصين اليوم السبت، عن إطلاق خدمات جوية مباشرة لربط مدينة تشينجداو الساحلية في مقاطعة شاندونج الصينية وباريس في فرنسا ودبي في الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة على متن طائرة إيرباص تشينجداو أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، وتصل إلى باريس بدءً من 19 يونيو وتستغرق الرحلة 12 ساعة تقريبًا. فيما ستقلع رحلة العودة في نفس اليوم بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر إطلاق ثلاث رحلات ذهابًا وإيابًا بين تشينجداو ودبي كل أسبوع، أيام الثلاثاء والخميس والسبت على التوالي بدءً من 29 يونيو، تستغرق كل منها حوالي 10 ساعات.

وافتتحت تشينجداو ثمانية خطوط جوية مباشرة عابرة للقارات تربط المدينة مع فرانكفورت ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وملبورن وفانكوفر وموسكو وسيدني ولندن.

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