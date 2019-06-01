إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره دائري الوراق

أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق دائري الوراق، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق دائري الوراق، بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



فيما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات النارية المهملة والمتروكة بالشوارع.



أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 12 سيارة متروكة ودراجة نارية، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، منها 4 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 5 دراجات نارية دون تراخيص ولوحات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.