نادال يخسر أول مجموعة في رولان جاروس قبل عبور جوفين

خسر رفائيل نادال حامل اللقب أول مجموعة له في نسخة هذا العام لفرنسا المفتوحة للتنس لكنه واصل مسعاه للفوز بلقبه 12 بعدما تغلب 6-1 و6-3 و4-6 و6-3 على ديفيد جوفين، اليوم السبت.



وبدأ نادال المباراة بقوة ولم يخسر سوى نقطة واحدة من ضربة إرساله كما أخفق جوفين في التعامل مع اللاعب القادم من مايوركا في المجموعة الثانية.



وبدت المباراة مواجهة بين بطل في الوزن الثقيل أمام منافس في وزن الخفيف في الملاكمة لكن جوفين أظهر بعض اللمحات الجيدة ليفوز بالمجموعة الثالثة ويقلص الفارق وسط مؤازرة جماهيرية للاعب البلجيكي.



ومرت عشر سنوات على هزيمة نادال أمام روبن سودرلينج في واحدة من هزيمتين فقط تعرض لهما اللاعب الاسباني في باريس خلال سيطرته الطويلة كملك للملاعب الرملية لكن تبخر سريعا أي أمل لجوفين في أن يكون اللاعب الثالث الذي ينجح في ذلك.



واستعاد نادال، الذي أدرك فجأة خطورة الوضع، هيمنته ليفوز بالمجموعة الرابعة والمباراة في اول نقطة لحسم اللقاء.