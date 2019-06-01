مدير المرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين رحلات المواطنين

تفقد اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، أفراد الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على مدى تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى.



فيما وجه اللواء مدير الإدارة العامة للمرور، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، والالتزام بتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.



كما أشرف مدير الإدارة العامة المرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.