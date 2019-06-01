الاتحاد الأفريقي وهواوي يعززان تعاونهما التكنولوجي

أعلنت مجموعة "هواوي" الصينية للاتصالات الجمعة أن الاتحاد الأفريقي وقع معها اتفاقا لتعزيز تعاونهما في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وقالت المجموعة في بيان "الهدف الرئيسي لبروتوكول الاتفاق هو تعزيز شراكتهما في المجالات الخمسة الآتية: نطاق تردد واسع وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية وخدمة الجيل الخامس (5 جي) والذكاء الاصطناعي".



ويأتي الاعلان في وقت تجد هواوي نفسها في صلب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وهذا الشهر وضعت واشنطن المجموعة على قائمة الشركات المشبوهة الي لا يمكن لكيانات أميركية بيعها معدات تكنولوجية.



وتشتبه إدارة ترامب بان هواوي تتجسس لصالح بكين. وردت الصين الجمعة بانها ستعد قائمتها السوداء الخاصة للشركات الأجنبية "غير الموثوق بها".



والاتفاق المبرم بين هواوي والاتحاد الافريقي يأتي بعد بروتوكول اتفاق وقع في فبراير 2015.



وقال فيليب وانغ نائب رئيس المجموعة الصينية في شمال افريقيا "يدل هذا التعاون على الثقة المستمرة للاتحاد الافريقي بهواوي".



وأضاف "من خلال هذه الخطوة نرغب أيضا في وضع حد للشائعات حول تسريب بيانات من معدات هواوي بما أن الاتحاد الأفريقي أجرى مراجعة كاملة لنظامه المعلوماتي ضمن المنظمة والنتائج تنفي التصريحات التي نشرها الاعلام العام الماضي".



في 2018 أكدت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن الصين تجسست على مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا مستندة إلى مصادر داخلية للمنظمة الافريقية.



وأضافت أن التجسس قائم منذ 2012 تاريخ انتهاء أعمال بناء المقر الجديد للاتحاد الذي قدمته الصين.



ودان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد "ادعاءات كاذبة تماما".



وتابعت الصحيفة أنه تم تغيير خوادم الاتحاد في 2017 بعد اكتشاف الثغرة في النظام وتم وضع نظام جديد.



وتستثمر الصين، أول شريك تجاري لأفريقيا، سنويا مليارات الدولارات في البنى التحتية للقارة السوداء (شبكة الطرق والسكك الحديد والموانئ) أو المناطق الصناعية.