الرئيس الصيني يهنئ الأطفال بيومهم العالمي

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن أطيب تمنياته للأطفال في جميع أنحاء البلاد بيوم عالمي سعيد للطفل.



وقدم الرئيس شي تحياته في رسالة بتاريخ 31 مايو إلى طلاب مدرسة ابتدائية في ماكاو، ردا على رسالة أرسلوها في وقت سابق.



وقال الرئيس شي: "في سن مبكرة، أنتم تعرفون بالفعل أن الوطن الأم هو المؤيد القوي لماكاو. أنا سعيد للغاية بذلك".



وأعرب الرئيس شي عن أمله في أن يتمكن الطلاب من تناقل التقاليد الجميلة المتمثلة في حب الوطن الأم ومحبة ماكاو وتقديم مساهمات في تنمية ماكاو وإعادة نهضة الأمة الصينية عندما يكبرون.



وفي رسالتهم إلى شي، تحدث تلاميذ من المدرسة الممتازة التابعة لمدرسة هو كونج المتوسطة عن فهمهم للوطن الأم، وأعربوا عن تصميمهم على جعل الوطن الأم وماكاو أفضل عندما يكبرون.



يذكر أن مدرسة هو كونج المتوسطة التي تأسست في عام 1932، تضم أكبر عدد من طلاب المدارس الابتدائية والثانوية بين جميع المدارس في ماكاو.