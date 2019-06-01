القاهرة : السبت 01 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
حوادث
السبت 01/يونيو/2019 - 09:03 ص

"اقتحام الحدود الشرقية" و"أنصار بيت المقدس" أبرز محاكمات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2650242

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية ومحاكمة المتهمين في أنصار بيت المقدس.

محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.


محاكمة المتهمين في "أنصار بيت المقدس"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


إعادة محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر"

تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.


الحكم على محامية وآخرين بتكوين عصابة للاتجار بالمخدرات

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وشادي عبد الفتاح.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٣٣١٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات الأميرية، أنه في يوم ٣١ ٥ ٢٠١٧ بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبد اللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلا عاطل، وحسين سعد محمد حسن وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي، وأحمد عاصم عبد الحميد نجم، وأحمد البسطاويس عبده البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل، ووليد البسطاويس عبده البسطاويس تاجر هواتف محموله، وشيماء عبد الرحيم رجب عبد الرحيم محامية، بتشكيل عصابيا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قانا المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وبندقية آلية وذخائر تستعمل فى هذه الأسلحة.


إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "أحداث فض رابعة"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.


إعادة محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود الصادر ضده حكم غيابي السجن المشدد ١٥ سنة في اتهامه "اغتيال النائب العام".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهما منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ أقل من شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهر

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

منذ أقل من شهرين

حيثيات ثبوت نسب ديالا: السيوى اعترف لأصدقائه «بنتى.. وطلبت إجهاضها»

منذ شهرين

النيابة: انفجار ماسورة غاز تسبب فى انهيار عقار الزاوية الحمراء

منذ أكثر من شهرين

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة

الآن

صرف مقررات التموين المدعمة للمواطنين اليوم

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

البابا تواضروس يترأس قداس عيد دخول السيد المسيح لمصر

أسعار السلع الغذائية اليوم.. "الأرز" بـ9 جنيهات للكيلو

ads
الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى فرجينيا بيتش الأمريكية إلى 13

ألبومات الصور

ليلة 27.. صلاة التراويح من مسجد السلطان حسن

بـ"الجلابية والصديرى".. أهالي بني عبيد يلعبون الكرة (صور)

محافظ أسوان يشهد الاحتفال بليلة القدر بمسجد الحاج حسن (صور)

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.74%

رياضة

كلوب يسخر من سجله السيء ويأمل أن يحالفه الحظ في المرة الـ7

المنتخب السعودي يخسر أمام بنما بمونديال الشباب

نادال يخسر أول مجموعة في رولان جاروس قبل عبور جوفين

نجم الساعة

بعد أن أثارها "كلبش3".. تفاصيل تطور ثاني أكبر حقل غاز مصري بالبحر المتوسط

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات "نص الليل" لرؤساء وقيادات شركات البترول

العثور على جثة شاب عقب تعاطيه جرعة مخدر زائدة بالغردقة

"الكابتن" ينفرد بالتفاصيل.. جروس يرفض تكريم رئيس الزمالك

ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار فى فرجينيا بيتش الأمريكية إلى 13

الرئيس نيوز

أهم الرسائل في كلمة الرئيس السيسي أمام "مؤتمر القمة الإسلامي"

«قمّة وعمرة».. زيارة الرئيس السيسي إلى مكة تتصدر صحف القاهرة

موجة جديدة شديدة الحرارة تتخطى 37 درجة

بعد المشاركة فى القمتين العربية والإسلامية.. السيسى يعود إلى أرض الوطن

الملك سلمان يستقبل الرئيس السيسي بمقر القمة الإسلامية

كشكول

عبد الغفار: تقدم جديد في النشر العلمي المتميز لعلماء مصر

بالصور.. طلاب الأول الثانوي يتوافدون على لجان الجيزة

تداول امتحان اللغة الإنجليزية للأول الثانوي عبر "السوشيال ميديا"

استمرار توافد طلاب الأول الثانوي بمصر الجديدة لأداء امتحان الإنجليزي

بدء امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الأول الثانوي

الأمصار

سفير كوريا الجنوبية ببيروت: سنقدم آليات عسكرية كهبة للجيش اللبناني

الرئيس السريلانكي لم يحدد موقفه من الترشح لولاية أخرى

مسيرات في إيران والعراق ترفض "صفقة القرن" وتؤيد الفلسطينيين

رئيس وزراء المجر يطلب تحقيقا في حادث غرق باخرة سياحية

ارتفاع عدد ضحايا عبارة الموصل الغارقة بالعراق إلى 125 شخصا

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

الرئيس الصيني يهنئ الأطفال بيومهم العالمي

أطفال يحتفلون بالذكرى الـ70 لتأسيس الصين برسم لوحات فنية

اكتشاف 18 موقعا أثريا شمال شرقى الصين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

أطباء صينيون يساعدون مرضى ميانمار على استعادة بصرهم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎