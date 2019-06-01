"اقتحام الحدود الشرقية" و"أنصار بيت المقدس" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية ومحاكمة المتهمين في أنصار بيت المقدس.



محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.



وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.





محاكمة المتهمين في "أنصار بيت المقدس"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين بـ"أنصار بيت المقدس".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.





إعادة محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر"



تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم طره، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف الظاهر".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية معتز مدحت.



وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.





الحكم على محامية وآخرين بتكوين عصابة للاتجار بالمخدرات



تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها على محامية وآخرين بتهمة تكوين تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وشادي عبد الفتاح.



وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم ٣٣١٩ لسنة ٢٠١٧ جنايات الأميرية، أنه في يوم ٣١ ٥ ٢٠١٧ بدائرة قسم شرطة الأميرية قيام المتهمين علي عدلي عبد اللطيف اليماني وشهرته أبو رجيلا عاطل، وحسين سعد محمد حسن وشهرته حسين الأبيض صاحب مقهي، وأحمد عاصم عبد الحميد نجم، وأحمد البسطاويس عبده البسطاويس وشهرته أحمد البرعي عاطل، ووليد البسطاويس عبده البسطاويس تاجر هواتف محموله، وشيماء عبد الرحيم رجب عبد الرحيم محامية، بتشكيل عصابيا تخصص في الاتجار بالجواهر المخدرة، بأن تولي أولهم قيادة هذا التشكيل وإدارته فيما قام المتهم الثاني بتخزين المواد المخدرة، بينما قانا المتهمين الثالث والرابع والخامس بترويج تلك المواد علي عملائهم من المتعاطين مستخدمين في ذلك سيارة السادسة وبمباركتها.



وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين والحشيش والترمادول بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وبندقية آلية وذخائر تستعمل فى هذه الأسلحة.





إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في "أحداث فض رابعة"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية".



أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





إعادة محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام"



تنظر محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود الصادر ضده حكم غيابي السجن المشدد ١٥ سنة في اتهامه "اغتيال النائب العام".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين وفتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهما منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.