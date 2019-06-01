زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب جنوب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 4.2 على مقياس ريختر محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، اليوم السبت.



وقال مركز الجيوفيزياء في جامعة طهران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، إن هذا الزلزال وقع صباح اليوم وكان مركزه على عمق 16 كيلومترا من سطح الأرض.



ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.



وفي نوفمبر الماضي، ضرب زلزال قوته 6.4 غرب إيران، وأسفر عن وقوع أكثر من 700 مصاب، كما أدى إهمال النظام في التعامل مع أضرار الهزة الأرضية إلى خروج مظاهرات احتجاجية لتأخر الحكومة الإيرانية في احتواء الأضرار.



يذكر أن إيران تتعرض لزلازل لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران عام 1990، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.