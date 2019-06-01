انخفاض معدل التدخين إلى 26.6% في الصين

انخفض معدل التدخين للسكان الصينيين الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق إلى 26.6 % خلال العام الماضي من 27.7 % في عام 2015، حسبما جاء في تقرير مسح صادر عن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت.



وذكر التقرير أن معدلات التدخين بين الرجال والنساء بلغت 50.5 بالمائة و2.1 بالمائة على التوالي.



وتابع التقرير أن معدل التدخين السلبي بين غير المدخنين انخفض إلى 68.1 بالمائة في عام 2018، مقارنة بالبيانات السابقة، مشيرا إلى أن مقاهي الإنترنت والبارات والنوادي الليلية والمطاعم هي الأماكن الأكثر تعرضا للتدخين السلبي.



وبلغت نسبة المدخنين الذين تركوا هذه العادة 20.1 بالمائة في عام 2018، وهي نفس النسبة تقريبا في عام 2015، وفقا للتقرير.



كما كشف التقرير عن وجود المزيد من مدخني السجائر الإلكترونية من الشباب، حيث سجل معدل استخدام السجائر الإلكترونية للمدخنين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة 1.5 بالمائة، فيما تم شراء حوالي 45.4 بالمائة من السجائر الإلكترونية عبر الإنترنت.



وحددت الصين هدفًا لخفض معدل التدخين بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما فما فوق إلى 20 بالمائة بحلول عام 2030، وفقا لمخطط "الصين الصحية 2030" الصادر في عام 2016.