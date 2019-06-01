الصين تصدر نسخا جديدة من التأشيرات للأجانب بدءًا من أول يونيو

بدأت إدارات الخروج والدخول التابعة لأجهزة الأمن العام الصينية إصدار نسخ جديدة من التأشيرات وتصاريح الإقامة للأجانب اعتبارا من اليوم السبت.



وذكرت مصلحة الدولة للهجرة أمس الجمعه أن النسخ الحالية لن تصدر في نفس اليوم، وأن الوثائق التي تم إصدارها لا تزال صالحة حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها.



والنسخ الجديدة من هذه الوثائق عبارة عن أوراق شبيهة بالملصقات مصممة وفقا لمعيار وثائق السفر القابلة للقراءة آليا "دي أو سي 9303" لمنظمة الطيران المدني الدولي، باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات مكافحة التزييف المادية.



وأشارت مصلحة الدولة للهجرة إلى أن النسخ الجديدة تضمنت تعديلات في تنسيق الوثائق وأقسامها ورموزها المقروءة آليا، مقارنة بالنسخ الحالية.



وأكدت المصلحة أن أساليب ومتطلبات التقدم للحصول على التأشيرات وإجراءات الفحص الموافقة والمعايير والرسوم ومتطلبات مراجعة الموانئ ستبقى دون تغيير.