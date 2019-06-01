اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون صباح اليوم السبت، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، المؤجل من يوم 23 مايو 2019، وذلك في ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 20182019.



وأضافت الوزارة أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعقد لـ 585،980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة المسائية، والتي تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.



وكان قد تقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوى الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 23 مايو، إلى اليوم السبت، بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية وفقا لما أعلنته الأرصاد الجوية.