كلمة الرئيس السيسي بقمة مكة وتحضير أطول مائدة إفطار في العالم يتصدران اهتمامات الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى عدد من قضايا الشأن المحلي.



فذكرت صحيفة (الأهرام)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون الثنائى مع باكستان فى مختلف المجالات، خاصة التجارية، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذى يعد أحد أهم التحديات المشتركة.



وأشاد الرئيس - خلال استقباله أمس عمران خان رئيس وزراء باكستان بمكة المكرمة - بالعلاقات التاريخية الثابتة التى تجمع بين البلدين.



وتطرق اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات بما يرقى لتطلعات الشعبين ويتوافق مع إمكانات الدولتين، خاصة على صعيد التعاون الأمنى والاقتصادى والتبادل التجارى والاستثماري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتشاور فى مختلف المحافل الدولية.



وأوضحت الصحيفة أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد، خلال لقائه عددا من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، الذين شاركهم تناول الإفطار، أن القدرة العسكرية هى إحدى مكونات قوى الدولة الشاملة، والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة المصرية ضد جميع التهديدات والعدائيات والتحديات داخليا وخارجيا، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية، وعزيمتهم التى لا تلين ماضون فى أداء مهامهم المقدسة المكلفين بها، لحماية الوطن، والتصدى لكل من يحاول استباحة أرض مصر وسيادتها ومصالحها.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وبلغاريا وقعتا مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية فى مجال السياحة، وتطوير البنية التحتية السياحية فى البلدين من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وكذلك التباحث المعلوماتى المشترك فى جذب الحركة السياحية من أسواق الصين وكوريا واليابان والهند وأستراليا والأمريكتين.



وأوضحت أنه عقب توقيع المذكرة طالبت وزارة السياحة المصرية من الحكومة البلغارية إعادة النظر فى إرشادات السفر التى تضعها وزارة الخارجية البلغارية لمواطنيها على بعض المناطق فى مصر، وذلك فى اجتماع بمدينة "بورجاس" البلغارية، بحضور نيكولينا انجلكوفا وزيرة السياحة البلغارية، ومحافظ "بورجاس"، ومؤيد الضلعى سفير مصر لدى بلغاريا.



وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الأهرام)، أن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى اتهم إيران بالمسئولية عن الهجمات التى استهدفت ناقلات بترول فى الخليج خلال مايو الماضي، موضحا أنها كانت مسعى من طهران لرفع أسعار البترول العالمية.



وقال بومبيو، للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن أمس فى رحلة إلى أوروبا، "هذه كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر البترول الخام فى أنحاء العالم"، وذلك فى إشارة منه إلى الهجمات التى استهدفت 4 سفن تجارية لنقل البترول فى المياه الإقليمية لدولة الإمارات.



وأشار إلى أنه اطلع على أدلة تفيد بضلوع إيران فى تلك الهجمات التى كان قد ساقها فى وقت سابق جون بولتون مستشار الأمن القومى الأمريكي.



من جانبها، ذكرت صحيفة (أخبار اليوم)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن أمن منطقة الخليج العربي بالنسبة لمصر إحدي الركائز الأساسية للأمن القومي العربي ويرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا بالأمن القومي المصري، مشددا على أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي‬.



وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة - أن القمة العربية الطارئة تنعقد في ظل تهديدات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي خاصة في منطقة الخليج ذات الأهمية الإستراتيجية الكبيرة.



وأكد الرئيس السيسي أن أي تهديد يواجه أمن الخليج ومن ثم الأمن القومي العربي يقتضي منا جميعا وقفة حاسمة لمواجهته بمنتهى الحكمة والحزم، فالحزم مطلوب لتصل الرسالة للقاصي والداني بأن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي ولن يقبلوا أي مساس بحق من حقوقهم، كما أن الحكمة ضرورية لاحتواء أي توتر ومنع انفجاره، فالعرب كانوا ولا يزالون دائما دعاة سلام واستقرار.



وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي يشهد غدا الاحتفال بليلة القدر الذي تقيمه وزارة الأوقاف.. ويكرم الرئيس العشرة الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن، والتي تبلغ قيمة جوائزها مبلغ مليون و100 ألف جنيه.



وأوضحت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بمقر إقامته بمكة المكرمة أمس عمران خان رئيس وزراء باكستان، وأكدت أن الرئيس أشاد بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع البلدين، وأعرب عن تطلعه لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، خاصة التجارية، فضلا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها سياسيا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والذي يعد أحد أهم التحديات المشتركة.



‎من جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة، ومشددًا على أن باكستان تقدر دور مصر المحوري والفاعل في العالمين العربي والإسلامي، وهو الدور الذي تعول عليه باكستان لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.



وفى الشأن الدولي، أوضحت صحيفة (أخبار اليوم)، أن القادة والرؤساء والملوك العرب طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لمواجهة إيران وأنشطتها المزعزمة للاستقرار في المنطقة والوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات المائية سواء قامت به إيران أو عبر أذرعها في المنطقة.



وأضافت الصحيفة أن القادة والرؤساء والملوك العرب أكدوا، في البيان الختامي لأعمال القمة العربية التي عقدت بمكة المكرمة، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الدول العربية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، لتسليط الضوء على ممارسات إيران التي تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر.



بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم غدًا الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم وذلك في الاحتفال بليلة القدر الذي تعده وزارة الأوقاف.. كما يلقي الرئيس في الاحتفال خطابًا للأمة الإسلامية يتناول فيه التحديات الراهنة وكيفية مواجهتها.



وأضافت أن اللقاء يحضره الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة وعلماء الأزهر والأوقاف.



وتحت عنوان "مصر بتفطر" اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ذكرت الصحيفة أن أطول مائدة من هذا النوع بالعالم تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة جينيس يحضرها 7 آلاف شخص على مائدة واحدة تمتد لأكثر من 3 آلاف متر تنظمها شركة العاصمة وشركاء النجاح من العمال والفنيين والمهندسين العاملين في المشروعات المختلفة.



وأشارت إلى أنه تم دعوة ممثلي موسوعة جينيس وعدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال تحت مظلة الفرحة بالإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.



وأوضحت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع، في اجتماع، متابعة المشروعات مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مشددا على الاهتمام بالملفات المهمة التي كلف بها الرئيس السيسي وعلى رأسها الانتهاء من تحصيل حق الدولة من تقنين التعديات على الأراضي ومنع تعديات جديدة والاهتمام بالخدمات الأساسية وطلاء المباني والمبنية بالطوب الأحمر والاستغلال الأمثل لممتلكات المحافظة مع الاهتمام برصف وتطوير الطرق الداخلية بالمراكز وكذا توفير السلع الأساسية بالمنافذ وضبط الأسواق.



وأشارت إلى أنه، خلال الاجتماع الذي حضره وزير التنمية المحلية، استعرض المحافظ إجمالي الكنائس التي تم تقنين أوضاعها بالمحافظة بواقع 29 كنيسة بينما 66 مطلوب تقنين أوضاعها وأعداد المباني غير منتهية التشطيب الخارجي والتي تم حصرها حتى نهاية أبريل الماضي، لافتا إلى أن المحافظة أنذرت أصحاب العقارات والصادر لها شهادة صلاحية ومنحتهم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم بتشطيب الواجهات الخارجية.



وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن الجمعة الأخيرة من رمضان شهدت إجراءات تعسفية واستفزازات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.. وأغلق جيش الاحتلال المسجد الأقصى بعد عملية طعن نفذها شاب فلسطيني وأدت إلى إصابة إسرائيليين اثنين في مدينة القدس المحتلة وأسفرت عن استشهاد منفذ العملية.



وقال مسئول إسرائيلي إن الشاب الفلسطيني هاجم بسكين رجلًا خمسينيًا قرب باب العامود وهرب باتجاه البلدة القديمة حيث طعن الشاب الثاني هناك.



وعلى إثر الحادث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأبواب المؤدية إلى البلدة القديمة وكذلك المسجد الأقصى، ومنعت آلاف المصلين من الوصول إلى باحاته في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.. كما استشهد عبد الله غيث "15 عاما" وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال أمس خلال محاولتهما الدخول إلى مدينة القدس بالقرب من قرية دار صلاح شرق بيت لحم للصلاة في المسجد الأقصى.