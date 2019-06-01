إعلان قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة فى التصفيات المؤهلة للألعاب الأفريقية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الكرة الطائرة الأول، الليلة عن قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات الأفريقية المقرر انطلاقها بكينيا خلال الفترة من 3 إلى 7 يونيو الجاري، والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الإفريقية المقرر إقامتها فى المغرب أغسطس المقبل.



وتضم قائمة منتخب مصر فى هذه التصفيات كلا من: أحمد فتحى وأحمد صابر "فطوطة " وأحمد قطب وهشام يسري ومصطفى إبراهيم "دبشة " وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد عبد العال "درونكة" ومحمد المهدي ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عادل.