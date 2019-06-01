رئيس السنغال: القمة الاسلامية فى مكة ستنهض بمسؤوليات الأمة

أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، أن القمة الإسلامية في مكة المكرمة ستنهض بمسؤوليات الأمة، مشددا على ضرورة التعاون والتضامن من أجل مواجهة التحديات.



وقال سال - في كلمته أمام أعمال القمة الإسلامية الـ14 والتي تعقد بقصر الصفا بمكة المكرمة تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل" - إن الأمة الإسلامية تمر بمحنة كبيرة وهناك الكثير من ضحايا الإرهاب والنزاعات المسلحة، وهناك الملايين من الأطفال الذين لا يحصلون على التعليم ولا الخدمات الصحية وملايين الشباب الذين يعانون من البطالة، مشيرا إلى أننا نسعى لتحقيق السلام والازدهار بما يتناسب مع قدراتنا ومواردنا.



وأكد الرئيس السنغالي دعم بلاده للشعب الفلسطيني للحفاظ على حقوقه وإنشاء دولة مستقلة قابلة للحياة، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة عمله لحماية الأقليات المسلمة في شتى بقاع العالم، كما دعا إلى نشر القيم الحقيقية للإسلام ومكافحة الإسلاموفوبيا وأشاد بدور البنك الإسلامي في دعم المشروعات الإقليمية، مطالبا الدول الأعضاء بدعم مشروع زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية.