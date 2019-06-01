موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

يدخل فريق ليفربول ومهاجمه محمد صلاح، مواجهة صعبة أمام فريق توتنهام الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت، المقامة في إسبانيا.



وصعد توتنهام إلى الدور النهائي في دوري أبطال أوروبا، بعد مباراة دراماتيكية أمام أياكس أمستردام في ملعب "يوهان كرويف"، والفوز بنتيجة 3-2 بعد الخسارة على ملعبه بنتيجة 0-1.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا

تنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، من خلال أربع قنوات HD1، HD2، HD3 وHD4.